如何應對 JPEX 加密貨幣詐騙案？

作為香港律師，我們希望向 香港 JPEX 加密貨幣詐騙案的受害者提供一些初步意見。

報警。 這是受害者應採取的第一步，以記錄犯罪並展開調查。

聯絡律師。 律師可以幫助受害者了解其法律權利和選擇，並在可能發生的任何法律訴訟中代表他們。

考慮對 JPEX 提起民事訴訟。 受害者可能會對 JPEX 提起民事訴訟以追回損失。但是，請注意這可能是一個複雜且昂貴的過程，並且沒有成功保證。

考慮向證券及期貨事務監察委員會（證監會）投訴。 證監會是香港證券及期貨業的監管機構。受害者可能會向證監會投訴，以調查 JPEX 並對其採取紀律處分。