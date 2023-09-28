如何應對 JPEX 加密貨幣詐騙案？

作為香港律師，我們希望向 香港 JPEX 加密貨幣詐騙案的受害者提供一些初步意見。
- 報警。 這是受害者應採取的第一步，以記錄犯罪並展開調查。
- 聯絡律師。 律師可以幫助受害者了解其法律權利和選擇，並在可能發生的任何法律訴訟中代表他們。
- 考慮對 JPEX 提起民事訴訟。 受害者可能會對 JPEX 提起民事訴訟以追回損失。但是，請注意這可能是一個複雜且昂貴的過程，並且沒有成功保證。
- 考慮向證券及期貨事務監察委員會（證監會）投訴。 證監會是香港證券及期貨業的監管機構。受害者可能會向證監會投訴，以調查 JPEX 並對其採取紀律處分。
- 注意與不受監管的加密貨幣交易所打交道的風險。 JPEX 是一家不受監管的加密貨幣交易所，這意味著它不受與其他金融機構相同的監管監督。這意味著如果受害者在這些交易所損失資金，他們將享有更少的法律保護。
以下是一些針對 JPEX 加密貨幣詐騙案受害者的額外提示：
- 保留所有與 JPEX 交易的記錄。 這包括您擁有的任何截圖、電子郵件或其他文件。
- 不要嘗試自行追回損失。 有許多騙子針對加密貨幣詐騙案的受害者。如果您被自稱可以幫助您追回損失的人聯繫，請非常小心，不要給他們任何錢。
- 耐心和堅持不懈。 解決您的案件並追回損失可能需要時間。但是，重要的是要繼續追求您的法律選擇。