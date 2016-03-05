業主將樓宇交由地產代理招徠買家，買賣雙方談好條件，便會簽下一份所謂臨時買賣合約。

這份合約，大多只會提及買賣雙方名字、物業名稱、售價(付款方式)，並加上雙方簽名作實，在法律上稱之為開放式合約(Open Contract)，這份合約，在法律上是具有執行能力的。筆者一向認為，樓宇買賣下下子涉及百多萬元交易，是一宗不尋常的買賣，在沒有法律專業知識的地產商面前簽下該份有執行能力的合約，著實是一件非常危險而不當的事情。

一單物業買賣，賣方在簽下上述臨時合約後，不願繼續交易下去，連定金也不與歸還，這種做法當然極之不妥當，賣方如果以為一天未上律師行簽訂正式合約，雙方仍可不完成交易的話，那便是錯極了，因為像上述的臨時合約，也是具約束和執行能力的，受損的一方可向法院申請合約執行令(Decree of Specific Performance)，強迫毀約一方完成買賣。

香港律師公會在八九年年中規定，執業律師在樓宇土地交易上，除了某些特殊情況，必須以不同律師行代表買賣雙方，地產代理既不是律師，固然不受律師公會干涉，但他們以各種奇形怪狀，各式其式的臨時買賣合約，讓買賣雙方簽訂，其後果可能十分嚴重，因為雙方人士，在未看清契據之前，便簽訂有效法律文件。