葉謝鄧律師行榮獲《2024年度最傑出一站式法律顧問服務大獎》

譽滿香江！葉謝鄧律師行再次榮膺 HKCT Business Awards 2024 的《年度最傑出一站式法律顧問服務大獎》，這是我們連續第二年獲得此殊榮，標誌著我們多年來在香港法律界的卓越表現和對提供全面優質服務的堅持。葉謝鄧憑藉專業的法律服務和對客戶的貼心支持，為客戶處理日常大小法律事宜，成為業界公認的先驅。

自成立以來，我們始終秉持「讓法律觸手可及」的理念，透過專業及同理心，引領客戶順利渡過各種法律挑戰。我們的法律服務範疇廣泛，包括但不限於物業買賣及租賃、遺囑及遺產承繼、婚姻訴訟及婚姻註冊、公證服務、破產與債務重組及刑事辯護。我們以專業和效率，協助客戶安心便捷地完成交易，並提供敏感的法律支援和準確的文件公證，讓每位客戶的需求都得到妥善滿足。

HKCT 企業專訪 ｜葉謝鄧律師行 – 孫楚雍・謝連輝

葉謝鄧律師行尤其注重培育年輕律師，透過持續專業訓練和導師指導，培養具卓越能力的法律專才，這種對人才培育的承諾不僅使我們的團隊不斷壯大，更鞏固了我們行內的專業水平。

此外，我們非常重視客戶的評價與意見。通過對服務品質的持續提升與對客戶需求的專心關注，我們現已在 Google 評價平台上獲得超過1000條評論，並以平均4.9星的卓越成績，反映出客戶對我們的高度信任與滿意。這是我們不懈努力的最佳見證，亦是我們繼續邁步向前的不竭動力。

葉謝鄧律師行將一如既往，以專業、誠信和責任心，為大眾提供一站式的優質法律服務。感謝每一位客戶的支持與信任，未來我們會繼續努力，再創高峰！