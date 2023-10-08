日本移民最新政策和措施 特別適合香港人

根據日本入國管理局網站的資訊，以下是香港居民移民日本的最新政策和措施：

簽證要求：香港護照持有人有資格在日本免簽停留90天，以供旅遊、商務或探親。若要停留超過90天，或在日本工作或學習，香港居民必須申請簽證。

基於積分的移民制度：日本實施了一套基於積分的移民制度，以吸引高技能外國專業人士。根據該制度，將根據教育程度、工作經驗和語言技能等因素授予積分。獲得70分或以上積分的申請人有資格獲得高技能外國專業人士簽證。

商業經理簽證：有意在日本創業或管理企業的香港居民可能有資格獲得商業經理簽證。該簽證允許申請人停留日本最長五年，並且可以續簽五年。

投資簽證：有意在日本投資的香港居民可能有資格獲得投資簽證。該簽證允許申請人停留日本最長五年，並且可以續簽五年。

除了上述政策和措施外，日本政府還宣布了一系列措施以吸引和支持有意移民日本的香港居民。這些措施包括：

放寬香港護照持有人簽證要求：日本政府放寬了有意在日本工作或學習的香港護照持有人簽證要求。例如，現時持有日本公司聘書或已被日本大學接受的香港居民可以申請簽證，而無需預先獲得資格證明書。

設立香港居民支援中心：日本政府設立了香港居民支援中心，為有意移民日本的香港居民提供資訊和協助。該中心提供有關簽證、求職、住房和教育等方面的資訊和協助。

香港居民可透過以下方式歸化取得取得日本護照：

在日本連續居住至少五年。

能說能懂日語。

有穩定收入，能夠養活自己和家人。

沒有犯罪記錄。

請注意，日本政府對歸化有嚴格的要求，並非所有符合基本要求的香港居民都能獲得日本國籍。

如果您是香港居民，有意移民日本，我建議您瀏覽日本入國管理局網站或聯絡或致電我們的移民同事66399999以了解更多資訊。