屋宇署重手出擊 僭建大埔兩業主被罰近16萬

香港屋宇署2023年10月3日公布兩宗不遵從清拆令被法庭判罰的個案，有關業主上月共被判罰款近16萬元。

大埔康樂園

第一宗個案涉及大埔康樂園一幢獨立屋毗鄰花園上，加建一個兩層高僭建物，面積共約60平方米。屋宇署於2015年發現有關僭建物並發出清拆令，但業主沒有履行清拆令，屋宇署於2020年再次發出清拆令，業主仍未履行，屋宇署於是提出檢控。業主於上月被法庭判罰款75,000多元。

大埔大美督

第二宗個案涉及大埔大美督一幢村屋的若干個建於地下、簷篷及天台的僭建物，面積共約40平方米。屋宇署於2020年發現有關僭建物並發出清拆令，但兩名共同業主沒有履行清拆令，屋宇署於是提出檢控。兩名業主於上月被法庭判罰款共83,000多元。

根據《建築物條例》，任何人未經屋宇署批准而進行工程，即屬違法。屋宇署可發出清拆令要求違例人拆除有關僭建物。如有關人未有遵從清拆令，可被檢控及判罰款。

屋宇署發言人表示，會繼續採取執法行動，以保障樓宇安全。

葉謝鄧律師行：