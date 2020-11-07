上水廣場《櫻之戀》Sakura Romance 證婚禮堂

葉謝鄧律師行為結婚新人，再度推陳出新，最近與《婚盟》婚禮場地公司展開合作，推出名為《櫻之戀》Sakura Romance 的證婚禮堂及律師證婚全套服務。禮堂以豪華裝飾佈置，讓新人有更佳的選擇，更令新人有一個浪漫難忘的婚禮時刻。

詳情：

坐位：30人

設備：新娘專用化妝室

地址：新界上水廣場1118 室（東鐵上水站）

推廣優惠價：平日辦公時間$2500

星期六、日及非辦公時間$3500

時限：半小時

查詢 Tel/ WhatsApp: 6538-6538

備注：先到先得、必須預訂