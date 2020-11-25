離婚時的子女撫養權，是互相「傾掂」抑或「拗掂」?

離婚時，夫妻育有未成年子女，在求學成長階段，父母在意子女的利益，希望把離婚帶來的壞後果減至最少，這是最常見自然的，但亦可能因為堅持「個仔跟我好」的緣故，而在法庭「爭撫養權」。然而，較多的案件是互相「傾掂數」，特別是因「外遇」因素而離婚的情況，有外遇一方會主動放棄子女的撫養權或接受由對方負責子女的日常管養（daily upbringing），並以支付供養子女日常和教育開支作支持，即是贍養費（maintenance）。

要爭取撫養權，如何決定歸誰呢？注意「不是有錢就大哂」，法庭不會因為誰的收入或財富高就判給誰，而是考慮子女的最大利益、生活狀況和需要，簡單地說：由誰決定他的教育及將來、與他共同生活和安排他的起居，會較好呢？而不是問「誰人收入高、更加有錢？」原因是，即使一方沒有工作、沒有收入，一直是個全職父/母親，但成功地證明自己是個適任的父親、母親，法庭也有把子女的撫養權判歸給他/她，而同時下令對方支付配偶和子女贍養費，令他們可以過安定的生活，即是證明法律上所要求的準則：「孩子最大的福祉」。