破產前的資產轉移，是否不受破產令影響？ 破產前的資產轉移，是否不受破產令影響？

不是。破產前逃避債項，即是令破產人的資産收縮減少，少了或消失了的該部分財産，債權人（即銀行、財務公司等）便無緣用它來填債。為了保障債主利益，法律規定凡破產呈請前五年之低於市價交易 (transactions undervalue)，破產官可申請討回，以下面半價賣樓為例，賣了的樓便會歸破產受託人名下，作破產資産用作攤還債主。

債務人被判定破產，而債務人在某一時間與任何人以低於一般價值而訂立一項交易，破産受託人便可根據《破產條例》向法院申請作出一項命令。這是一項什麽的命令呢？便以將狀況回復到債務人不曾訂立該項交易的原有狀況，即是回復原狀或所謂還原，例如一間值1000萬的住宅物業，在破產前的一年，債務人以500萬即是以半價賣出，由於是市值的一半，即是「低於一般價值」了。

實例：英文科「補習天王」范浩揚（K.OTen）於2011年間便就此在破產法庭進行爭辯，事緣他被「英皇教育」控告違約敗訴後，在沒有把賠償支付英皇，便在2010年自行申請破產。范的財產受託人追查發現，懷疑范在破產前，將大約6000萬元財產轉移到母親名下。破產受託人入稟高院，要求法庭頒令有關轉移無效，並宣告財產是屬范所有，受託人有權接管。