僱主有責任向僱員提供安全工作場地和安全設備，否則便是疏忽，要賠償受傷工人

2020年10月17日1時14分，姓龍(30歲)工人在順利紀律部隊宿舍對下新清水灣道一個斜坡工地進行鑽探工程期間，突然傳來強風將一塊帆布吹向鑽探機，龍見狀圖拉開帆布，詎料右手意外捲入鑽探機轉動中的鑽桿，其右前臂更被硬生生拉斷，他受創後痛極呼叫，附近工友大驚報警。