在香港申請誹謗禁制令（Injunction）的律師費用通常由港幣數萬元至數十萬元不等。費用高昂的主因在於其「緊急性」與「專業分工」，通常需要同時聘用事務律師處理文件及大律師代表上庭。由於必須在極短時間內（數天甚至數小時內）完成誓章擬備及緊急聆訊，因此會涉及高額的專業服務費及加急費用。

點解誹謗禁制令律師費咁貴？律師分工與收費結構

根據香港法律界的專業分工，處理緊急禁制令通常涉及兩大專業支出：

事務律師 (Solicitor) 的專業費用： 負責草擬 誓章 (Affidavit) 、準備送達法院的傳票及證物。 聯絡法院登記處排期進行緊急聆訊。 與被告方進行法律文書往來。

大律師 (Barrister) 的上庭費用： 專門負責在法官面前進行口頭陳詞。 由於禁制令申請屬高度專業且具迫切性，大律師通常會收取較高的「指示費 (Brief Fee)」及「加急費」。

其他雜費 (Disbursements)： 法庭登記費、文件翻譯費、送達文件服務費等。



誹謗禁制令費用預算參考表

以下費用僅供參考，實際開支視乎案件複雜程度及所聘用律師的資歷而定：

項目 初級/一般個案 (估算) 複雜/嚴重個案 (估算) 備註 事務律師費 HK$30,000 – $80,000 HK$100,000 – $300,000+ 視乎文件量及誓章長度 大律師費 HK$20,000 – $50,000 HK$80,000 – $200,000+ 包含緊急聆訊及法律研究 總計預算 HK$50,000 – $130,000 HK$180,000 – $500,000+ 未計後續正式審訊費用

法律權威分析：影響成本的 3 大關鍵因素

根據香港《高等法院條例》（第4章）及《高等法院規則》（第4A章），法庭對禁制令的批出非常謹慎，這也直接推高了準備成本：

時效性 (Urgency)：若需在週末或深夜進行「單方面聆訊 (Ex parte hearing)」，法律團隊需通宵工作，收費會顯著增加。 證據量 (Volume of Evidence)：若涉及多個網上平台、大量截圖或需技術專家取證，文件處理費會大幅提升。 被告人的反應：若被告人強力抗辯，雙方可能需要進行多次交鋒（Inter-partes hearing），律師費將隨次數攀升。

常見問題 (FAQ)

Q1：如果我最後勝訴，可以向對方追回所有律師費嗎？ A：未必。香港法庭通常按「訟費隨結果而行」原則批出訟費，但通常分為「政黨對政黨評定 (Party and Party basis)」，這意味著你大約只能追回 60% 至 70% 的實際法律開支，差額仍需由自己負擔。

Q2：有沒有比申請禁制令更便宜的方法？ A：有。律師可以先向對方發出律師信 (Letter of Claim / Cease and Desist Letter)，警告對方若不立即刪除內容將面臨訴訟。這類做法成本較低，對部分個案已有足夠阻嚇力。

專業律師的精明建議

及早諮詢 ：在誹謗影響擴大前處理，能減少需要準備的證據量，進而控制成本。

：在誹謗影響擴大前處理，能減少需要準備的證據量，進而控制成本。 要求清晰報價 ：在委託前要求律師行提供 Fee Estimate (費用預算清單) ，並確認是否包含大律師費用。

：在委託前要求律師行提供 ，並確認是否包含大律師費用。 衡量成本效益：若誹謗內容傳播範圍有限，應考慮是否值得投入高昂成本申請禁制令，或改以索償損失為主要目標。

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