酒樓宴會廳違「限聚」58人遭票控

根據「限聚令」(restriction order/ social gathering ban or prohibition)的要求，現行（27.11.2020）規例禁止市民於公眾地方，除非另有規定，例如是酒店房間或婚禮儀式場合，私人處所不合用。在限聚環境下進行多於4人的群組聚集，便是犯法。 相關罪行指出，任何人參與、組織受禁群組聚集(prohibited group gathering)，或擁有、控制、營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款2萬5千元及監禁6個月。

「限聚令」是有三條不同的罪名，輕重不同：

參與 (participates) 組織（organise）受禁群組聚集，或 擁有、控制、營運（owns, controls or operates the place of the gathering）及明知容許（knowingly allows the taking place）。

葉謝鄧律師行許浩銓律師指出， 第一類的單純參與是最輕，會以定額傳票控告，每位2000元。但另外兩類，因為是「場地負責人」、「聚會的主事人」或「組織者」 ， 罪行性質較為嚴重，判刑自然會較重。上述各種罪行最高刑罰是監禁六個月及罰款25000元。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同東九龍總區反三合會行動組、觀塘警區反三合會行動組、機動部隊，於11月27日約8時突擊搜查觀塘區一間食肆。行動中，警員發現該食肆的宴會廳內多於40人，一名54歲姓蕭男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。食肆內49名男子及9名女子(25至62歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》(Prevention and Control of Disease (Requirements and Directions) (Business and Premises) Regulation)，警員遂向他們發出定額罰款通知書(fixed penalty ticket)。