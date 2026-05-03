什麼是香港樓宇交易律師費？

在香港進行物業買賣或轉按時，律師費（Legal Fees）是指律師代表客戶處理業權查核、草擬法律文件及安排交收的專業服務報酬。根據香港法律慣例，律師費通常依據物業成交價、物業類型（一手或二手）及交易複雜程度而定。現時香港已取消「定額收費制度」，律師行可根據市場情況彈性報價，以反映法律工作的專業價值。

樓宇交易律師費：一手 vs 二手物業對比

在香港買賣物業，律師費的預算會因物業性質而有顯著差異。以下為價值 1,000 萬元以下物業的常見收費範圍：

物業類型 估計律師費範圍 (HKD) 服務重點 一手新樓 $6,000 – $30,000 審核發展商大契、處理分契、按揭文件 二手住宅 $8,000 – $50,000 深度業權查核（Title Check）、草擬買賣合約 轉按 / 再融資 $5,000 – $15,000 贖樓、重新登記按揭契、處理銀行轉帳

專業提示： 以上費用僅為「法律服務費」，通常不包括查冊費、印花稅及其他代墊雜費（Disbursements）。

律師在交易中負責什麼？

香港法例第 219 章《物業轉易及財產條例》包含許多法律要求，律師在交易中扮演監督與保障的角色，核心工作包括：

業權查核： 檢查物業是否有維修令、斜坡令或未解除的抵押（如釘契）。

檢查物業是否有維修令、斜坡令或未解除的抵押（如釘契）。 合約草擬： 準備及審核「臨時買賣合約」與「正式買賣合約」。

準備及審核「臨時買賣合約」與「正式買賣合約」。 按揭處理： 與銀行聯繫，準備按揭契（Mortgage Deed）及贖樓契（Release/Discharge）。

與銀行聯繫，準備按揭契（Mortgage Deed）及贖樓契（Release/Discharge）。 資金交收： 透過律師行託管帳戶處理訂金及餘款，確保產權交接後才放款。

避免陷阱：樓宇交易中的四大收費風險

收費不透明： 部分報價僅含基本服務，未列明「代墊雜費」（如政府查冊費、圖則費等）。 服務範圍模糊： 以為報價包含所有法律工作，實則「處理銀行按揭」或「處理租約」可能需額外收費。 低估雜費成本： 忽略查冊、宣誓及送遞文件等小額支出，積少成多影響預算。 忽略「固定收費」（Fixed Fee）優勢： 未能確認是否為一口價，導致交易過程因文件複雜而產生額外附加費。

為什麼選擇「固定收費」（Fixed Fee）模式？

對於首次置業或轉按人士，固定收費模式能有效控制預算，具備以下優勢：

預算精準： 事前已知總支出，無須擔心後加費用。

事前已知總支出，無須擔心後加費用。 高透明度： 報價單通常已涵蓋標準的法律程序，減少爭議。

報價單通常已涵蓋標準的法律程序，減少爭議。 便於比較： 讓業主能根據服務範圍，在不同律師行間進行客觀評估。

常見問題 (FAQ)

Q1：我可以為了省錢而與買家共享同一個律師嗎？

根據香港律師會（Law Society of Hong Kong）的指引，為了避免利益衝突，買賣雙方通常應聘請獨立律師代表。但在特定情況下（如親屬轉讓或物業價值較低），在滿足嚴格條件下可豁免，惟建議諮詢專業律師以確保權益受保。

Q2：律師費通常何時支付？

律師費通常分兩階段處理：在簽署正式買賣合約時可能需支付部分訂金（Disbursements），剩餘的專業服務費則在交易完成日（Completion Date）前結清。

Q3：轉按（Refinancing）也需要找律師嗎？

是的。轉按涉及解除舊銀行的抵押契並重新向新銀行登記按揭，這屬於法律程序，須由律師處理並向土地註冊處提交法律文件。

專家實務建議

要求費用清單（Breakdown）： 簽署聘用協議前，要求律師行提供完整的費用清單，標明哪些是專業服務費，哪些是行政雜費。

簽署聘用協議前，要求律師行提供完整的費用清單，標明哪些是專業服務費，哪些是行政雜費。 確認代表身份： 詢問律師行是否在該銀行的「認可律師名單」（Panel List/ on the List）內，以免因無法處理按揭而需另聘律師。

詢問律師行是否在該銀行的「認可律師名單」（Panel List/ on the List）內，以免因無法處理按揭而需另聘律師。 不以價格為唯一考慮： 業權查核（Title Investigation）的細緻度直接影響物業日後的轉售價值，選擇經驗豐富、信譽良好的律師行比單求低價更為重要。

免責聲明： 本內容僅供參考，不構成任何法律建議。具體收費及程序請以律師行最終提供的聘用協議及報價單為準。