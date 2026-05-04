在香港法律制度下，誹謗禁制令（Injunction）是一項具備強大法律威懾力的武器。其威力核心在於：一旦法庭批出令狀，被告必須立即停止誹謗行為（如刪除 Facebook 或 YouTube 貼文）。若被告無視令狀繼續發布失實言論，將觸犯「藐視法庭」（Contempt of Court）罪行。這屬於刑事性質的民事違法行為，法庭有權判處違者罰款，甚至即時監禁。

禁制令的威力：為何法律費用高昂仍值得申請？

雖然申請臨時禁制令的初期成本（事務律師加兼大律師費用）可能高達數萬至數十萬港元，但其帶來的法律保障是其他手段無法比擬的：

即時終止損害 ：令狀通常要求被告在指定小時內撤回言論，防止網上抹黑進一步發酵。

：令狀通常要求被告在指定小時內撤回言論，防止網上抹黑進一步發酵。 強制執行效力 ：禁制令由高等法院發出，具有極高的權威性。

：禁制令由高等法院發出，具有極高的權威性。 刑事制裁風險：將原本的民事糾紛提升至「對抗法庭」的層次，令被告不敢輕舉妄動。

違反禁制令的法律後果：藐視法庭案例分析

根據香港法院的過往案例（及《高等法院規則》第 45 號命令），無視禁制令的後果非常嚴重：

違規行為 法律後果 實際影響 無視停止令繼續發文 藐視法庭 (Contempt) 法庭可簽發交付羈押令 (Order of Committal) 拒絕刪除原有內容 罰款或監禁 曾有案例因拒絕執行令狀被判即時監禁 21 日 持續變相抹黑 支付巨額訟費 敗訴方通常需支付對方的「懲罰性訟費」

申請禁制令前的 3 大核心評估

根據香港法例第 4 章《高等法院條例》，法庭在決定是否批出禁制令時，會考慮以下風險與代價：

資金儲備：申請人需支付事務律師準備誓章及大律師上庭的費用，且需準備「訟費擔保」。 證據確鑿性：必須證明誹謗內容極具傷害性，且單憑金錢賠償不足以彌補損失。 執行風險：若被告身處海外或身份不明，禁制令的執行難度與成本將會增加。

常見問題 (FAQ)

Q1：如果對方在收到禁制令後刪除貼文，我還能追討賠償嗎？

A：可以。禁制令的功能是「停止當前侵害」，並不影響你之後透過民事訴訟追討名譽損失賠償（Damages）及相關法律開支。

Q2：藐視法庭一定會坐監嗎？

A：不一定。法庭會視乎違規的嚴重程度、持續時間及是否有悔意。通常法庭會先給予警告或處以罰款，但對於惡意且持續違反令狀的行為，即時監禁是法律容許的手段。

專業律師總結與建議

法律武器，謹慎使用 ：禁制令雖強，但伴隨高成本。建議先由律師發出告誡信，觀察對方反應後再決定是否提升法律行動。

：禁制令雖強，但伴隨高成本。建議先由律師發出告誡信，觀察對方反應後再決定是否提升法律行動。 時間就是關鍵 ：若決定申請，必須「快、準、狠」。延誤申請會顯著降低法庭批出臨時令狀的意願。

：若決定申請，必須「快、準、狠」。延誤申請會顯著降低法庭批出臨時令狀的意願。 費用預算透明化：在委託前，應要求律師行提供詳細的階段性報價。

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