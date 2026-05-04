在香港，誹謗禁制令（Injunction）是由法庭發出的法律命令，旨在強制被告人立即停止發布、轉發或散播對原告具誹謗性的失實內容。其核心功能是「即時止血」，避免聲譽受進一步損害。違反禁制令屬藐視法庭，違者可被判處罰款甚至監禁。

臨時禁制令 vs 永久禁制令：有何分別？

根據香港《高等法院條例》（第4章）及普通法原則，禁制令主要分為兩大類，分別應用於訴訟的不同階段：

比較項目 臨時禁制令 (Interlocutory Injunction) 永久禁制令 (Permanent Injunction) 申請時間 案件正式審訊前（通常極為緊急） 案件審結並勝訴後 主要目的 「先止血」，防止損害在審訊期間擴大 終極禁止，長期保護原告聲譽 法律門檻 需證明有「合理勝訴機會」及急切性 需法庭最終裁定誹謗成立 常見情況 網上謠言瘋傳、競爭對手惡意抹黑 確保被告永遠不得再重複相關言論

法庭批出禁制令的 3 大考慮因素

香港法庭在處理禁制令申請（特別是臨時禁制令）時，通常會參考 American Cyanamid 案例所確立的準則：

合理的勝訴機會 (Serious question to be tried) ：

原告必須證明案件並非無理取鬧，而是具備法律理據的嚴肅指控。

： 原告必須證明案件並非無理取鬧，而是具備法律理據的嚴肅指控。 無法彌補的損害 (Irreparable harm) ：

原告需證明若法庭不介入，單憑金錢賠償（Damages）並不足以補償聲譽所受的損失。

： 原告需證明若法庭不介入，單憑金錢賠償（Damages）並不足以補償聲譽所受的損失。 利益平衡 (Balance of convenience)：

法庭會權衡批出禁制令與否對雙方造成的影響。若對原告的保護明顯大於對被告言論自由的限制，則較易獲批。

哪些情況下需要立即申請禁制令？

如果出現以下嚴重誹謗行為，建議諮詢律師並儘快向高等法院（High Court）提出申請：

網絡公審：社交平台出現大規模針對個人的失實指控（如貪污、出軌、刑事犯罪等）。 商業抹黑：競爭對手發布虛假負面評論，導致生意額斷崖式下跌。 傳媒失實報導：媒體在未經查證下刊登對聲譽有毀滅性影響的報導。

法律權威提醒：申請禁制令的關鍵點

時間就是一切 ：法律上有「延誤即拒絕」的原則。若發現誹謗後拖延數月才申請，法庭會質疑事件的迫切性，從而拒絕批出臨時禁制令。

：法律上有「延誤即拒絕」的原則。若發現誹謗後拖延數月才申請，法庭會質疑事件的迫切性，從而拒絕批出臨時禁制令。 全數披露義務 ：單方面申請禁制令時，原告律師必須向法庭披露所有相關事實，包括對自己不利的資料。

：單方面申請禁制令時，原告律師必須向法庭披露所有相關事實，包括對自己不利的資料。 不影響索償：獲得禁制令後，原告仍有權繼續進行訴訟，追討名譽損失賠償及律師費。

常見問題 (FAQ)

Q1：我可以自己向法庭申請禁制令嗎？

A：雖然法例並無禁止自辯，但禁制令涉及複雜的傳票程序（Summons）及證物準備，且通常需在極短時間內送達法庭。為確保程序合規，建議尋求專業律師團隊協助。

Q2：如果對方在海外平台（如 Facebook/IG）發帖，禁制令有用嗎？

A：有用。香港法庭可對身處香港的人士發出禁制令。即使平台主機在海外，法庭命令仍可強制要求被告移除貼文或聯絡平台處理，否則被告將面臨法律制裁。

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