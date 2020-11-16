外賣員撞車命危，傷者是「自僱人士」抑或「聘用僱員」?

沙田11月5日，有外賣員騎電單車送外賣，途中撞車命危，所屬公司指他是「自僱人士」，因此沒有一般的勞工保障，如因工受傷保險賠償。從事工傷補償案件的鍾一匤律師指出，傷者是「自僱人士」抑或「聘用僱員」，視乎事實，並非單靠雙方一紙合約，所屬公司可能因為是「僱主」緣故而必須承擔僱傭上的法律責任。

他所屬的外賣公司龐是自僱人士，住院賠償每日僅50港元，上限為15日，如果意外死亡，賠償金只有10萬元。有網民在該公司的facebook專頁，關心詢問「有員工開工被車撞倒意外受傷，公司會派人去支援其家人嗎？」，有人則回答指，「梗係唔會啦……」。

僱主泡製「假自僱」，是試圖透過合約條款來訂明，但鍾一匤律師指出，傷者或死者是受僱抑或自僱，依照普通法案例，會視乎多種因素，以「事實」作根據，而不是靠「一紙條文」，這些因素包括例如傷者/死者能否選擇工作、是否要依以公司的指示、自己有否資金/資源上責任、報酬上是否自負盈虧和生財器具是由誰供應，由於因素錯綜複雜，法庭只可「逐件案考慮」，所謂case by case。

為求收入穩陣和少責任風險，多數人不喜歡自僱，原因是自僱者缺乏《僱傭條例》保障。鍾律師還指出，就算合約寫明是「自僱或獨立承包商身分」提供服務，雙方出現爭拗，法庭便會考慮到以上因素，對員工控制權愈大，愈多條件和裝備是由僱主提供，便愈是可能是僱員身分，自僱合約便判作失效，變成廢紙一張，即是要承擔僱主作為僱主法定責任。