這番求情說話惹來裁判官的反駁和批評,法官指出,不能接受被告可以因為在法庭為多批毒品案作供而得到減刑,強調作供「係佢責任所在」,已前也有警察犯法定罪,而以「警察的工作」作求情理由,已經獲升任區院法官的沈智慧,也曾經在一完警員瀆職案中説過︰「警察唔係免費服務社會㗎!They are well paid for it!」至今已成網民的金句。