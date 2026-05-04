什麼是「釘契」？（產權負擔定義）

釘契（法律正式術語為產權負擔，Encumbrance）是指物業於香港土地註冊處（俗稱「土地土地」）登記了影響業權的法律文件。根據《土地註冊條例》（第 128 章），條例旨在就影響土地財產或不動產的契據、轉易契、判決及其他文書的註冊，土地註冊處紀錄的備存，以及其他與土地註冊有關的事宜，訂定條文。 任何涉及物業的債務、法律訴訟、政府命令或糾紛，一旦登記在案，即構成「釘契」。這代表業權不再「潔淨」（Clean Title），會直接影響交易及按揭審批。

常見的「釘契」種類及原因

在香港法律實務中，「釘契」通常源於以下四大因素：

政府法定命令： 屋宇署清拆令 （Building Order）：涉及僭建、結構改動或失修。

（Building Order）：涉及僭建、結構改動或失修。 消防安全指示：物業未符合最新消防條例。 債務與訴訟： 押記令 （Charging Order）：業主欠債（如信用卡、私人貸款），債權人透過法院將債務登記於物業。

（Charging Order）：業主欠債（如信用卡、私人貸款），債權人透過法院將債務登記於物業。 破產令：業主被宣告破產，物業業權轉移至受託人。 大廈管理問題： 欠繳管理費 ：管理公司根據大廈公契登記備忘錄。

：管理公司根據大廈公契登記備忘錄。 維修攤分費用：拒絕支付大廈大修費用。 法律訴訟： 知會備忘（Lis Pendens）：物業涉及正在進行的法律訴訟（如離婚財產分配、遺產糾紛）。

釘契物業對買賣雙方的影響

物業一旦有「釘契」，其法律價值與交易程序將大受影響：

影響項目 釘契物業的情況 法律後果 銀行按揭 極大機會被拒批或降低成數 買家需承擔「抬錢入市」風險 成交程序 賣方必須在成交前「除釘」 否則買方律師有權拒絕完成交易 物業價值 售價通常需大幅折讓 較難在二手市場轉售 法律責任 買家可能需承擔未清拆的僭建責任 收到屋宇署罰款甚至刑事檢控

如何避免買入「釘契樓」？

根據香港法律慣例，買家在簽署任何買賣合約（包括臨時買賣合約）前，應進行以下程序：

進行「查冊」（Land Search） ：委託律師或自行到土地註冊處查閱物業歷史紀錄。

：委託律師或自行到土地註冊處查閱物業歷史紀錄。 解讀「備註欄」 ：留意是否有尚未撤銷（Discharged）的 Order 或 Charging Order。

：留意是否有尚未撤銷（Discharged）的 Order 或 Charging Order。 實地視察 ：核對物業現狀與屋宇署圖則，防範未登記但既存的僭建風險。

：核對物業現狀與屋宇署圖則，防範未登記但既存的僭建風險。 加入保護條款：在合約中訂明賣方必須在成交日前解除所有產權負擔。

常見問題（FAQ）

Q1：物業有「釘契」是否絕對不能買？

答： 不是。如果「釘契」涉及的是金錢債務（如欠繳管理費或押記令），通常只要賣方同意在成交價中扣除相關款項以償還債務並「除釘」，交易仍可繼續。但若是嚴重的業權糾紛或無法糾正的結構問題，風險則極高。

Q2：誰負責支付「除釘」的法律費用？

答： 根據一般香港物業買賣合約，賣方有責任向買方提供「良好業權」（Good Title）。因此，撤銷釘契相關的法律費用、罰款或欠款，原則上應由賣方承擔。

Q3：如果買入後才發現被釘契，可以取消交易嗎？

答： 這取決於「釘契」的性質。若該負擔嚴重影響業權完整性，且賣方無法在成交前解決，買方可根據合約條款撤銷交易並要求退還訂金。

專家總結：專業律師的重要

買樓是人生大事，「業權乾淨」比景觀裝修更重要。如果您對目標物業的查冊紀錄有疑問，建議諮詢專法律師進行深度的業權審核，確保投資受到法律保障。

法律聲明： 本文僅供一般參考之用，不構成任何法律建議。如有特定物業交易問題，請聯絡專業律師預約諮詢。

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