被人網上誹謗點算？申請「誹謗禁制令」程序、條件及法律效力全攻略2026-05-04
什麼是「釘契」？（產權負擔定義）
釘契（法律正式術語為產權負擔，Encumbrance）是指物業於香港土地註冊處（俗稱「土地土地」）登記了影響業權的法律文件。根據《土地註冊條例》（第 128 章），條例旨在就影響土地財產或不動產的契據、轉易契、判決及其他文書的註冊，土地註冊處紀錄的備存，以及其他與土地註冊有關的事宜，訂定條文。 任何涉及物業的債務、法律訴訟、政府命令或糾紛，一旦登記在案，即構成「釘契」。這代表業權不再「潔淨」（Clean Title），會直接影響交易及按揭審批。
常見的「釘契」種類及原因
在香港法律實務中，「釘契」通常源於以下四大因素：
- 政府法定命令：
- 屋宇署清拆令（Building Order）：涉及僭建、結構改動或失修。
- 消防安全指示：物業未符合最新消防條例。
- 債務與訴訟：
- 押記令（Charging Order）：業主欠債（如信用卡、私人貸款），債權人透過法院將債務登記於物業。
- 破產令：業主被宣告破產，物業業權轉移至受託人。
- 大廈管理問題：
- 欠繳管理費：管理公司根據大廈公契登記備忘錄。
- 維修攤分費用：拒絕支付大廈大修費用。
- 法律訴訟：
- 知會備忘（Lis Pendens）：物業涉及正在進行的法律訴訟（如離婚財產分配、遺產糾紛）。
釘契物業對買賣雙方的影響
物業一旦有「釘契」，其法律價值與交易程序將大受影響：
|影響項目
|釘契物業的情況
|法律後果
|銀行按揭
|極大機會被拒批或降低成數
|買家需承擔「抬錢入市」風險
|成交程序
|賣方必須在成交前「除釘」
|否則買方律師有權拒絕完成交易
|物業價值
|售價通常需大幅折讓
|較難在二手市場轉售
|法律責任
|買家可能需承擔未清拆的僭建責任
|收到屋宇署罰款甚至刑事檢控
如何避免買入「釘契樓」？
根據香港法律慣例，買家在簽署任何買賣合約（包括臨時買賣合約）前，應進行以下程序：
- 進行「查冊」（Land Search）：委託律師或自行到土地註冊處查閱物業歷史紀錄。
- 解讀「備註欄」：留意是否有尚未撤銷（Discharged）的 Order 或 Charging Order。
- 實地視察：核對物業現狀與屋宇署圖則，防範未登記但既存的僭建風險。
- 加入保護條款：在合約中訂明賣方必須在成交日前解除所有產權負擔。
常見問題（FAQ）
Q1：物業有「釘契」是否絕對不能買？
答： 不是。如果「釘契」涉及的是金錢債務（如欠繳管理費或押記令），通常只要賣方同意在成交價中扣除相關款項以償還債務並「除釘」，交易仍可繼續。但若是嚴重的業權糾紛或無法糾正的結構問題，風險則極高。
Q2：誰負責支付「除釘」的法律費用？
答： 根據一般香港物業買賣合約，賣方有責任向買方提供「良好業權」（Good Title）。因此，撤銷釘契相關的法律費用、罰款或欠款，原則上應由賣方承擔。
Q3：如果買入後才發現被釘契，可以取消交易嗎？
答： 這取決於「釘契」的性質。若該負擔嚴重影響業權完整性，且賣方無法在成交前解決，買方可根據合約條款撤銷交易並要求退還訂金。
專家總結：專業律師的重要
買樓是人生大事，「業權乾淨」比景觀裝修更重要。如果您對目標物業的查冊紀錄有疑問，建議諮詢專法律師進行深度的業權審核，確保投資受到法律保障。
法律聲明： 本文僅供一般參考之用，不構成任何法律建議。如有特定物業交易問題，請聯絡專業律師預約諮詢。
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