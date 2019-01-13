由香港《 No.1 結婚媒體新婚生活易Esdlife》 主辦的「新婚生活易大賞 2018」，頒獎典禮於2018 年 11 月 12 日假香港四季酒店隆重舉行，以表揚一眾獲得香港新人肯定和認同的婚禮服務商戶。

2018年新婚生活易大賞透過網上普選得出。大會亦特別邀請了三位剛結婚數月的新婚藝人陳凱琳、單文柔及韋家雄出席此年度盛事及擔任頒獎嘉賓。為了隆重其事，葉謝鄧律師行當日派出四位婚姻監禮人接受獎項，包括了孫楚雍律師、鄧達明律師、伍家賢律師及謝連輝律師。

全城新人投選《新人至愛婚姻監禮人服務》大獎 香港婚嫁界至尊榮耀

生活易舉辦「新婚生活易大賞」，於2018年八月至九月期間於新婚生活易網站 (wedding.esdlife.com)以網上普選形式收集準新人及新婚人士的寶貴意見，選出至真誠的四十五個婚嫁行業大獎。生活易行政總裁馬宗傑先生表示：「新婚生活易大賞的每個獎項都是由準新人以親身經驗選出，因此新婚生活易大賞已成為新人選購婚禮服務的可靠參考。」「新人至愛婚姻監禮人服務」，以表揚婚嫁品牌一直的支持和熱烈的參與。 葉謝鄧律師行榮獲《新人至愛婚姻監禮人服務》大獎，實乃香港婚嫁界至尊榮耀。

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